Prima pagina Tuttosport | Inter giù il cappello

La Prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 23 aprile 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato (pianetamilan)

La Prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 23 aprile 2024. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato (pianetamilan)

2024-04-23 09:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: L’Inter è campione d’Italia per la stagione 2023/2024. Un verdetto chiaro ed incontrovertibile, per la capacità della squadra allenata da Simone Inzaghi di essere una vera macchina perfetta dall’inizio dalla fine. Per una formazione nerazzurra che ha rasentato la perfezione, c’è chi si lecca le ferite e recita il mea culpa. Le ... (justcalcio)