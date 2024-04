Prima pagina Gazzetta dello Sport | derby Milan-Inter alle stelle

2024-04-22 23:57:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Premessa doverosa, a scanso di equivoci: la splendida cavalcata dell’ Inter è frutto dell’ottimo lavoro di tutte le componenti, del mercato condotto dalla dirigenza e dal contributo offerto da tantissimi – praticamente tutti – protagonisti, in campo e fuori. Calhanoglu è stato a tratti determinante, Acerbi e Bastoni ... (justcalcio)

2024-04-23 09:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: L’ Inter è campione d’Italia per la stagione 2023/2024. Un verdetto chiaro ed incontrovertibile, per la capacità della squadra allenata da Simone Inzaghi di essere una vera macchina perfetta dall’inizio dalla fine. Per una formazione nerazzurra che ha rasentato la perfezione, c’è chi si lecca le ferite e recita il mea culpa. Le ... (justcalcio)

La Prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 23 aprile 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato (pianetamilan)

Borsa: Europa parte in positivo, a Milano (+0,6%) scattano Tim ed St - Tonfo per Saipem che cede il 3,15% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 apr - Apertura tonica per i listini europei con il Ftse Mib che guadagna lo 0,6%, Parigi lo 0,4%, Francoforte +0,88% e Londra ...borsaitaliana

Ivs: Lavazza verso controllo, lancia opa con soci per delisting a 7,15 euro - Operazione valuta capitale gruppo 650 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 apr - Il gruppo Lavazza si avvia a prendere il controllo di Ivs Group, societa' quotata a Piazza Affari e 'leader d ...borsaitaliana