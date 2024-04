Prima Categoria Si salva il Savarna Pol 2000 e Fusignano a un passo dai playout

Grassi risponde a Pellonara nella ripresa: gli ospiti scivolano a -5 dai sentinati, a un passo dal ritorno in Promozione FILOTTRANO, 21 aprile 2024 – La Filottranese fa mettere un piede e mezzo in Promozione al Sassoferrato Genga . Questo paradosso, tra due tifoserie rivali, infatti, scaturisce dall’1-1 dalla squadra di Strappini e dal Montemarciano di Caccia al “San Giobbe”, nel posticipo odierno della 28^ giornata del girone B di Prima ... (vallesina.tv)

Un weekend di intenso nel panorama dilettantistico. In Eccellenza gli occhi puntati su Porto Sant’Elpidio per la sfida tra Monturano e Civitanovese con gli ospiti seguiti da mille tifosi. A festeggiare in Seconda Categoria è il Petritoli che impatta a Grottazzolina e conquista la promozione in Prima, dove torna a distanza di qualche stagione. Tutto da decidere invece in Prima Categoria dove resta, a due giornate dalla fine, il vantaggio di due ... (ilrestodelcarlino)