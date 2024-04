Prevenzione degli incidenti | progetto Confindustria Taranto-Inail Presentato stamattina

È ormai emergenza anche oltre i confini di Stati Uniti e Cina per l’abuso di Fentanyl . Si tratta di un oppiaceo per la terapia del dolore che, se assunto al di fuori di necessità sanitarie, può dare dipendenza come una droga pesante, essendo inoltre molto letale. In Italia per il momento “non c’è alcuna emergenza”, dice il Governo Meloni, ma il 12 marzo l’esecutivo ha presentato un piano di prevenzione . Obiettivo: fare informazione ai giovani e ... (velvetmag)

È noto come la «droga degli zombie» perché in grado di trasformare chi ne fa un uso improprio in morti che camminano. Il Fentanyl ora preoccupa il governo italiano. Usato e commercializzato in campo medico come farmaco anestetico, sta dilagando come droga. Negli Stati Uniti è in corso una vera e propria emergenza, iniziata con gli eccessi di prescrizioni come farmaco antidolorifico, mentre in Italia no. O meglio: non ancora. E il rischio c’è. ... (open.online)