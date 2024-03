La droga degli zombie ora preoccupa il governo | al via un piano di prevenzione contro il Fentanyl Mantovano | «I rapper cattivi maestri dei giovani»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 12 marzo 2024) È noto come la «» perché in grado di trasformare chi ne fa un uso improprio in morti che camminano. Ilorailitaliano. Usato e commercializzato in campo medico come farmaco anestetico, sta dilagando come. Negli Stati Uniti è in corso una vera e propria emergenza, iniziata con gli eccessi di prescrizioni come farmaco antidolorifico, mentre in Italia no. O meglio: non ancora. E il rischio c’è. Per questo ilha deciso di correre ai ripari agendo di: oggi è stato presentato a Palazzo Chigi il «nazionale dil’uso improprio di». L’attenzione del ...