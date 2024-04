Prato - ecco i vincitori del Trofeo EYE 2024

Prato , 23 aprile 2024 - A Palazzo Pretorio è stata presentata la nuova App di realtà aumentata dedicata al turismo pratese, intitolata "Cammini", che contiene la mappatura di undici luoghi d'interesse storico-artistici presenti in ciascuno dei sette comuni dell'ambito turistico pratese, individuati congiuntamente da tutti gli assessori al turismo della provincia. I siti si trovano in corrispondenza di alcuni importanti cammini dell'ambito ... (lanazione)

Prato, 22 aprile 2024 - Si sono da poco concluse le iscrizioni alla Scuola secondaria di secondo grado per l’anno 2024-2025, e adesso si apre una fase importante per gli Istituti superiori della Provincia di Prato in vista del prossimo anno scolastico. Un momento decisivo per i giovani studenti, come evidenziato dal presidente della Provincia, poiché è all’interno delle istituzioni scolastiche del territorio che si costruirà la futura classe ... (lanazione)