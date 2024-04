Prato - ecco la nuova App di realtà aumentata dedicata al turismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024), 23 aprile 2024 - A Palazzo Pretorio è stata presentata laApp dialpratese, intitolata "Cammini", che contiene la mappatura di undici luoghi d'interesse storico-artistici presenti in ciascuno dei sette comuni dell'ambito turistico pratese, individuati congiuntamente da tutti gli assessori aldella provincia. I siti si trovano in corrispondenza di alcuni importanti cammini dell'ambito turistico come la Via della Lana e della Seta, la Via Medicea e la Via delle Rocche. Oltre alla mappatura georeferenziata, nell'App si può accedere a contenuti digitali relativi a ciascun sito: oltre ai testi descrittivi si trovano infatti anche podcast in italiano e in inglese, immagini, video e "virtual tour" che permettono di ...