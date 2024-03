Ponciroli | «Champions League | Inter eliminata anche se ho una certezza»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 15 marzo 2024) Fabrizioha parlato dell’di Simone Inzaghi dopo l’eliminazione dallaa causa della sconfitta contro l’Atletico Madrid. ELIMINAZIONE – Queste le parole di Fabrizionel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Come ho vissuto l’eliminazione dell’? Ho sofferto molto per l’, ha sprecato tantissimo. C’è stato un momento in cui l’Atletico era sbilanciatissimo e si poteva fare molto male agli spagnoli. L’ha avuto le occasioni per chiudere la qualificazione sia all’andata che al ritorno, ma credo che alla fine la differenza è stata fatta dai cambi. Non ricordo un Depay così in palla da anni, ha fatto una partita incredibile da subentrato. I cambi di Inzaghi invece non hanno inciso, è strano perché di ...