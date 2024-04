Pomigliano - toni accesi in Consiglio | espulso consigliere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodall’aula dopo un’accesa discussione incomunale. E’ accaduto ad’Arco, dove il presidente dell’assise, Maurizio Caiazzo, haildi minoranza Marco Iasevoli per averlo interrotto durante la seduta. Isi sononel corso dell’approvazione del bilancio consuntivo, quando Iasevoli ha interrotto il presidente Caiazzo, mentre quest’ultimo lodava l’amministrazione per il suo operato e criticava le affermazioni sul bilancio deldi minoranza, che secondo quest’ultimo non sarebbe stato positivo come sostenuto dall’assessore al ramo, Mattia De Cicco. Nonostante fosse stato già ripreso dal presidente Caiazzo, Iasevoli ha persistito nell’interruzione, portando a ...