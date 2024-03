Pomigliano | rubano i pneumatici e lasciano l’auto sui mattoni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEscalation di furti. Si ruba di tutto, anche le ruote. Lasciandosospesa sui classici. Ladri in azione nella notta ad’Arco, zona via Sulmona. Nel mirino una Jeep Renegade alla quale sono state rubate tutte e quattro le ruote e lasciata sui. I malviventi hanno potuto agire indisturbati, approfittando del buio e dello scarsissimo passaggio, sventrandoed asportando oltre alle ruote, i fanali anteriori e posteriori, volante e stereo. L’allarme – Questo ennesimo episodio conferma la tendenza preoccupante dei furti di auto nella zona, creando un crescente allarme tra i residenti. Sui social lo sconcerto e la denuncia dei cittadini: “Si fanno enormi sacrifici per acquistare un’auto e poi bisogna assistere a questi episodi vergognosi” ...