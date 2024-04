Polizza assicurativa e obbligo per tecnici della PA in caso di colpa grave Novità

(Di martedì 23 aprile 2024) L'articolo discute le nuove normative che impongono la stipula di polizze assicurative per iimpiegati nella pubblica amministrazione, coprendo anche eventuali danni causati da. Secondo il Codice dei Contratti Pubblici, è richiesto che enti e stazioni appaltanti si dotino di adeguate coperture assicurative per proteggere contro i rischi, inclusi quelli derivanti da. Questo approccio si fonda sul principio di salvaguardia del patrimonio dell'ente, come sottolineato da una recente deliberazioneCorte dei ContiRegione Sardegna. Inoltre, un parere del MIT ribadisce che la responsabilità dei funzionari pubblici si estende solo ai casi di dolo o, evidenziando la necessità di ...

• Con quasi il 48% dei clienti Heinz che affronta regolarmente incidenti con il ketchup , e il 91% di loro che afferma che vale sempre la pena di correre il rischio, Heinz Arabia collabora con un'app di benefit per i dipendenti per lancia re ...

• Con quasi il 48% dei clienti Heinz che affronta regolarmente incidenti con il ketchup , e il 91% di loro che afferma che vale sempre la pena di correre il rischio, Heinz Arabia collabora con un'app di benefit per i dipendenti per lancia re ...

Land Rover Range Rover Evoque 2.0 TD4 180 CV 5p. HSE Dynamic del 2018 usata a Venezia - Annuncio vendita Land Rover Range Rover Evoque 2.0 TD4 180 CV 5p. HSE Dynamic usata del 2018 a Venezia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...automoto

Allarme per la nuova truffa del QR Code: come ti fregano l'assicurazione auto - Ma vediamo i dettagli. Sono in parecchi a essere caduti nella trappola del QR Code, tra questi anche un uomo residente a Cecina, in provincia di Livorno, che nell’intento di rinnovare la Polizza ...auto

Cesena, “Ho una assicurazione auto super-vantaggiosa”, ma era tutto falso: 21enne denunciato per truffa a Roncofreddo - Giovedì 18 aprile i Carabinieri della stazione di Roncofreddo hanno denunciato un ragazzo di 21 anni residente in una provincia del sud Italia, ...corriereromagna