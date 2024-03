(Di lunedì 11 marzo 2024) • Con quasi il 48% dei clientiche affronta regolarmente incidenti con il, e il 91% di loro che afferma che vale sempre la pena di correre il rischio,Arabia collabora con un'app di benefit per i dipendenti perre un'innovativasulche copre 57 sinistri per affrontare le catastrofi legate alDUBAI, Emirati Arabi Uniti, 8 marzo 2024 /PRNewswire/Arabia ha annunciato il lancio di una nuova soluzione per gli amanti delche a volte si lasciano prendere la mano: laper ilal. La nuova copertura ...

Heinz lancia la prima polizza assicurativa per il ketchup al mondo: ...//www.heinzketchupinsurance.com/ Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2357978/HeinzInsurance.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati - stampa/heinz - lancia - la - prima ...

Cene stellate in 'salotto': un nuovo format è pronto a 'prendere per gola' e trasformare la città: L'imprenditore lancia un nuovo format che per tutto il 2024 trasformerà la Riviera in un ...prima al ristorante stellato Piazzetta Milù per poi lavorare al fianco di Domenico Iavarone e Heinz Beck. ...

Heinz lancia la prima polizza assicurativa per il ketchup al mondo: Heinz lancia la prima polizza assicurativa per il ketchup al mondo: • Con quasi il 48% dei clienti Heinz che affronta regolarmente incidenti con il ketchup, e il 91% di loro che afferma che vale sempre la pena di correre il rischio, Heinz Arabia collabora con un'app ...

Lega Pro, c'è l'infrasettimanale: Spagnoli lancia l'Ancona nel derby con la Fermana. Vis-Pineto termina 1-1, Recanatese big con il Pescara: Lega Pro, c'è l'infrasettimanale: Spagnoli lancia l'Ancona nel derby con la Fermana. Vis-Pineto termina 1-1, Recanatese big con il Pescara: ANCONA Il derby tra Ancona e Fermana, sfida valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie C, Girone B, lo decide Spagnoli. La doppietta del numero nove biancorosso, arrivata nel giro di ...

Rummenigge: "Zirkzee Non voglio immischiarmi nel lavoro del ds Eberl": Rummenigge: "Zirkzee Non voglio immischiarmi nel lavoro del ds Eberl": Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Karl-Heinz Rummenigge, membro del consiglio direttivo del Bayern Monaco, parla anche della possibilità che Joshua Zirkzee, punta olandese del Bologna, ed ...