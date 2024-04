Per 5 ore nella notte fra il 13 e il 14 aprile, L’Iran ha lanciato l’attacco a Israele in 3 ondate. Sono stati centinaia i droni e i missili da crociera che Teheran ha sparato. L’esercito israeliano, aiutato dai caccia di Stati Uniti, Francia e ...

L'Iran attacca Israele con 185 droni e 36 missili da crociera , mentre il presidente degli Stati Uniti Biden convoca il G7 per una risposta unitaria. Notte terribile in Medio Oriente dopo la raffica partita da Teheran , intercettata per il 99% nel ...

Se L’attacco “limitato” di Benjamin Netanyahu all’Iran doveva scongiurare l’escalation del conflitto mediorientale, allora non tutto sembra essere andato secondo i piani. Questo perché le milizie filo-iraniane in Iraq, come già ipotizzato da Elia ...

Pioggia di missili nel nord di Israele: Hezbollah rivendica l'attacco - Hezbollah ha annunciato di aver lanciato decine di razzi verso il nord di Israele come rappresaglia per la morte di due civili nel sud del Libano in un attacco imputato a Tel Aviv. I combattenti del ...ilgiornale

In arrivo in Ucraina altre armi. Zelensky tira un sospiro di sollievo - Zelensky tira un sospiro di sollievo, il resto del mondo no. Dagli Usa e dal Regno Unito è in arrivo una Pioggia di armamenti per Kiev ...lanotiziagiornale

Pioggia di missili delle milizie filo-iraniane su una base degli Usa in Iraq. L’attacco “limitato” di Netanyahu all’Iran presenta il conto - L'attacco "limitato" di Netanyahu all'Iran presenta il conto. Pioggia di missili delle milizie filo-iraniane su una base degli Usa in Iraq.lanotiziagiornale