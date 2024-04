Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 aprile 2024) Se” di Benjamindoveva scongiurare l’escalation del conflitto mediorientale, allora non tutto sembra essere andato secondo i piani. Questo perché lein, come già ipotizzato da Elia Morelli a La Notizia, hanno lanciato cinqueverso unadella coalizione internazionale anti-Isis, guidata dagli Stati Uniti, nella vicina Siria. Chenon sia un caso ma sia legato al raid israeliano con cui è stata duramente colpita unamilitare nei pressi della città di Esfahan in Iran, lo lascia intuire il fatto che i combattenti sciiti con questo attacco hanno interrotto una ‘tregua’ che andava avanti da diverse ...