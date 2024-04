(Di venerdì 19 aprile 2024) Ancoranel: da domani mattina, e per le successive 12 - 18 ore, sonosu tutta la regione.

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di all. Il primo con validità dalle 8 di domani, 19 aprile, per ventiquattro ore. Si prevedono “venti: da forte a ... (noinotizie)

Alcune regioni oggi in allerta maltempo (immagine home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile ). Fra queste la Puglia . Il dipartimento della Protezione civile ha ... (noinotizie)

La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’ Allerta gialla per la mattina di domani , sabato 20/04/ 2024 e per le successive 12-18 ore. Si prevedono sul Lazio : ... (ilcorrieredellacitta)

Temporali in arrivo, scatta l'Allerta meteo nel Reatino - RIETI - La Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione Lazio ha emesso un’Allerta gialla per la mattina di domani, sabato 20 aprile e per ...ilmessaggero

Allerta meteo gialla nel Lazio: continua l’ondata di maltempo, previste piogge e temporali - Ancora maltempo nel Lazio: da domani mattina, e per le successive 12 - 18 ore, sono previste piogge e temporali su tutta la regione ...fanpage

Nuova Allerta meteo per domattina sul Lazio - La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’Allerta gialla per la mattina di domani, sabato 20/04/2024 e per le successive 12-18 ore. Si prevedono sul Lazio: p ...terzobinario