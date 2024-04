Italo - pioggia di soldi su Montezemolo & company Utile boom a 161,2 milion - i ricavi lievitano a 826

(Di martedì 23 aprile 2024) Ottimi risultati per– Nuovo Trasporto Viaggiatori (“”) nell’ultimo anno prima dell’entrata nel capitale col 40% dell’armatore Gianluigi Aponte. Qualche giorno fa, infatti, s’è svolta a Roma l’assemblea dei soci con primo azionista ancora il fondo Gip che guidata dal presidente Luca Cordero diha approvato il bilancio 2023 chiuso con unordinario di 161,2i di euro in progresso dai 116,3i del precedente esercizio, profitto che è stato mandato interamente a riserva. L’azienda di trasporto ferroviario e su gomma guidata dall’amministratore delegato Gianbattista La Rocca ha visto peraltro ilievitare anno su anno da 776,1 a 826,6i e i margini reddituali progredire con un ebitda salito da 224,8 a 308,4 ...

Chiaravalle (Ancona), 3 aprile 2024 - Ecco la seconda edizione del festival di cultura italo-argentina “Palabras de tango” a Chiaravalle . In programma un incontro con le scuole sui canti di resistenza tra Italia e America Latina, un ...

A Madrid serata di Anpi e Arci per il 25 aprile - (ANSA) - MADRID, 23 APR - Anche a Madrid spazio per la festa italiana della Liberazione. Ieri sera un evento di commemorazione del 25 aprile ha avuto luogo presso la Scuola italiana nella capitale spa ...gazzettadiparma

Il libro del giorno nelle Librerie Panassi: “Per un’ora d’amore” di Piergiorgio Pulixi - LIBRO – Interessante testo in vendita nelle cinque Librerie Panassi a Sant’Ambrogio, Rivoli, Susa, Oulx e Giaveno.lagendanews

Volley, Conegliano rimette in parità la serie scudetto con Scandicci. Cinque “igorine” in ritiro con la Nazionale da lunedì mattina - Dopo il successo un po' a sorpresa al tie-break della Savino Del Bene mercoledì a Treviso, Conegliano ha risposto, anche lei al quinto set, espugnando il “Pala Wanny”. Vacanze finite per Bonifacio, Bo ...lavocedinovara