Piazza San Sepolcro ci ricorda l’antichità romana a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) Cucchi Mi incammino pacifico per un giretto pressoché turistico in centralissima zona. Luoghi deliziosi, secondo il più tipico stile milanese di poca esibizione e viva sostanza autentica. Sono dunque inSan, che ci rimanda aldella nostra città e subito mi godo la facciata della chiesa, fondata nel IX secolo, ricostruita in stile romanico alla fine dell’Ottocento; ma ricordo gli importanti lavori di restauro di anni piuttosto recenti, tra il 2008 e il 2012, e soprattutto ripenso alle parole di Leonardo Da Vinci, che definì questi luoghi il "vero centro di". E già san Carlo Borromeo, come dicono le guide, elesse la chiesa come sede principale della congregazione degli Oblati dei santi Ambrogio e Carlo. Non posso peraltro dimenticare che in questa ...