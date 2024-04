Ha fatto la escort? - Fagnani spiazza Lory Del Santo | il botta e risposta

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tra le Belve in onda martedì 23 aprile c'è anchedel: alcuni passaggi dell'intervista a Francescaper la prima serata di Rai sono stati anticipati ed emerge un ritratto senza filtri della showgirl e personaggio tv. Si parla anche della frequentazione con l'Avvocato per antonomasia, Gianni Agnell. Diceva che per lui rappresentavo la bellezza unita all'intelletto. Non tutti gli uomini vogliono una donna vicino solo per fare…, no? Alcuni vogliono una donna che possa rallegrare certi momenti. Io sono molto simpatica, arrivo, faccio le scene, con la mia voglia di dire ‘dai ce la farai!'”.A quel puntoscherza: “Lei diceva ‘dai ce la farai' a Gianni Agnelli?”. “Certo, mi amava anche per questo”. Delracconta anche un episodio avvenuto a Parigi, quando un ...

