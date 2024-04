Piano Mattei - siglato al Cairo Memorandum su sviluppo spaziale

Una due giorni nel nome del Piano Mattei e del futuro dell’Africa. Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, è in missione in Egitto, arrivato al Cairo per 48 ore durante le quali incontrerà ben cinque ministri del governo egiziano e presiederà due workshop di alto livello tra istituzioni e imprese dei due Paesi. Quali i temi? In testa ci sono le energie rinnovabili e il digitale, ambedue nell’ambito delle iniziative italiane ... (formiche)

PALERMO – “Dal Piano Mattei alla Zes unica, alla revisione del Pnrr, c’è una strategia che come governo abbiamo messo in campo e che guarda ai prossimi anni e ai prossimi decenni e non solo ai prossimi giorni, come è accaduto in passato”. Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto (foto) intervenendo all’incontro ‘Zes unica’ organizzato dalla Fondazione Magna Grecia a Palermo. “Le proposte di riperimetrazione delle vecchie 8 Zes andavano in ... (lopinionista)