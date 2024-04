(Di lunedì 22 aprile 2024) Una due giorni nel nome dele del futuro dell’Africa. Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, è in missione in, arrivato al Cairo per 48 ore durante le quali incontrerà ben cinque ministri del governo egiziano e presiederà due workshop di alto livello tra istituzioni e imprese dei due Paesi. Quali i temi? In testa ci sono le energie rinnovabili e il digitale, ambedue nell’ambito delle iniziative italiane del. In particolare, nella giornata di oggi, il responsabile del Mimit ha incontrato il ministro delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, Amr Talaat, il ministro del Commercio e Industria, Ahmed Samirin e il ministro del Petrolio e delle Risorse Minerarie, Tarek el Molla. Domani, invece, il focus sarà sul settore ...

Sicurezza sul lavoro e legalità, intesa tra Prefettura di Roma e Acea - L'accordo - si legge in una nota - è volto a stabilire una Cooperazione rafforzata su diversi punti ... «La sottoscrizione di quest'oggi segna un altro importantissimo passo in avanti sul percorso che ...ilsecoloxix

Cooperazione sui minerali critici e hub sull’IA. Urso in Egitto per il Piano Mattei - Una due giorni nel nome del Piano Mattei e del futuro dell’Africa. Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, è in missione in Egitto, arrivato al Cairo per 48 ore durante le quali in ...formiche

Sicurezza sul lavoro e legalità, intesa tra la Prefettura di Roma e Acea: l'accordo - Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, hanno sottoscritto oggi un protocollo di partenariato per la tutela della legalità e ...ilmessaggero