Pestato dal branco | il sindaco - inclusione e più polizia

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Qualsiasi forma di violenza sia accaduta, va sempre condannata e continueremo a lavorare come comunità per promuovere una vera cultura dell’, chiedendo allo stesso tempo maggior presenza delle forze dell’ordine sul territorio, soprattutto nelle ore notturne”. Lo afferma Giorgio Zinno,di San Giorgio a Cremano (Napoli) in merito all’aggressione di un 13enne da parte del. Ilaggiunge di aver appreso dai media “quanto sarebbe accaduto domenica notte nel Parco Liguori, dal momento che non vi è stata alcuna comunicazione in merito né dalle forze dell’ordine né da persone presenti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.