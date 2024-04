Cristiano Iovino aggredito nella notte - il personal trainer dell’affaire Totti-Blasi pestato dal branco

Ancora avvolta nel mistero l'aggressione a Cristiano Iovino a Milano durante la notte tra domenica e lunedì scorso. Il giallo continua a destare preoccupazione e a sollevare interrogativi sulle sue cause e sulle persone coinvolte. Iovino , noto per ...

Il suo nome è finito sulle cronache rosa per essere stato indicato come presunto flirt di Ilary Blasi, quando ancora era sposata con Francesco Totti, ed è stato citato come teste nella causa di separazione tra l’ex capitano della Roma e la ...