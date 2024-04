Pestaggi al carcere minorile Beccaria - pm | Sistema di violenza consolidato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 aprile 2024) Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Nell'istitutodi Milano c'era "undi violenze reiterate, vessazioni, punizioni corporali, umiliazioni edi gruppo realizzati dagli indagati" appartenenti alla polizia Penitenziaria "ai danni dei detenuti per la maggior parte minorenni". Ne sono convinte le magistrate – la procuratrice aggiunta Letizia Mannella e i pm Cecilia Vassena e Rosaria Stagnaro – che hanno firmato la richiesta di misura cautelare per 21 agenti, 13 finiti dietro le sbarre e 8 sospesi dal servizio per reati che vanno dai maltrattamenti e alle lesioni aggravate fino alla tortura. Un, nel corso degli anni", che coinvolgeva gli agenti in turno di servizio "e il resto del personale fuori ...