Pestaggi al carcere minorile Beccaria - pm | Sistema di violenza consolidato

pestaggi , minacce e torture . Con relazioni di servizio falsificate per «aggiustare le cose», per dare spiegazioni alla violenza evidente sul volto e sul corpo dei giovanissimi detenuti del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano . Tredici agenti ...

Botte e torture su detenuti a Foggia, 10 agenti arrestati. Due pestaggi in piena regola. Schiaffi, calci, pugni, ginocchiate in faccia. La vittima che, in un caso, viene spinta contro un muro mentre un manipolo di agenti di polizia penitenziaria ...