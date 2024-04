Percorsi abilitanti 60 - 3 - 30 CFU docenti al via | come si viene ammes -i, durata e tirocinio DECRETI e POSTI autorizzati

Studenti e precari in piazza, ieri 21 aprile a Roma, per Protesta re contro la nuova riforma per l’accesso all’insegnamento, che prevede Percorsi di formazione a pagamento. La Rete della Conoscenza ha denunciato il malcontento generale verso questa ...

Percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 CFU. In arrivo i decreti attuativi. Per fare il punto della situazione, la redazione di Orizzonte Scuola ha organizzato una puntata di Question Time, la rubrica di consulenza in onda sui canali social (Facebook e ...

Pubblicati i decreti attuativi dei Percorsi abilitanti . alle 16:00 in diretta, su Orizzonte Scuola TV, facciamo il punto della situazione. In collegamento Caterina Bufanini. Conduce Andrea Carlino. L'articolo Percorsi abilitanti 30, 36 e 60 CFU, ...

Percorsi abilitanti 30, 36 e 60 CFU fino a 2.500 euro. Protesta: “L’abilitazione dovrebbe essere gratuita” - Studenti e precari in piazza, ieri 21 aprile a Roma, per protestare contro la nuova riforma per l’accesso all’insegnamento, che prevede Percorsi di formazione a pagamento.orizzontescuola

Pompei inclusiva, ecco le guide per le persone fragili - Un altro tassello per implementare l'accessibilità e l'inclusione: il Parco Archeologico presenta le guide 'Museo per tutti' di Pompei, nate dalla collaborazione con l'équipe di 'Museo per tutti' dell ...ansa

Pompieropoli, il percorso formativo fa tappa nelle scuole irpine - Con l’arrivo delle belle giornate il personale dell’Associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino e i Vigili del Fuoco del Comando Irpino, in seguito alle richieste pervenute, stanno portando i ...irpinianews