Percorsi abilitanti per triennalisti - Esami di Stat - 30 36 CFU post concorso RISPOSTE AI QUESITI

(Di martedì 23 aprile 2024)da 30, 36 e 60 CFU. In arrivo i decreti attuativi. Per fare il punto della situazione, la redazione di Orizzonte Scuola ha organizzato una puntata di Question Time, la rubrica di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). L'articolo .

ancora in sospeso l'atteso aggiornamento delle GPS. L'emanazione dell'ordinanza ministeriale, necessaria per l'avvio del processo, è ancora da definirsi. Tuttavia, la pubblicazione è imminente e a stretto giro seguirà l'apertura della piattaforma dedicata. L'articolo Domanda GPS 2024 e percorsi abilitanti : ancora niente decreti e ordinanza. L’attesa continua. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 22 aprile alle 14:30 sembra essere il primo su ... (orizzontescuola)

ancora in sospeso l'atteso aggiornamento delle GPS. L'emanazione dell'ordinanza ministeriale, necessaria per l'avvio del processo, è ancora da definirsi. Tuttavia, la pubblicazione è imminente e a stretto giro seguirà l'apertura della piattaforma dedicata. L'articolo DIRETTA | Domanda GPS 2024 e percorsi abilitanti : ancora niente decreti e ordinanza. L’attesa continua. QUESTION TIME con Cannas [VIDEO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola ... (orizzontescuola)

Studenti e precari in piazza, ieri 21 aprile a Roma, per Protesta re contro la nuova riforma per l’accesso all’insegnamento, che prevede Percorsi di formazione a pagamento. La Rete della Conoscenza ha denunciato il malcontento generale verso questa riforma, che rischia, secondo gli organizzatori, di aggravare la situazione della scuola pubblica italiana. L'articolo Percorsi abilitanti 30, 36 e 60 fino a 2.500 euro. Protesta : “l’abilitazione ... (orizzontescuola)

Percorsi abilitanti 30, 36 e 60 fino a 2.500 euro. Protesta: “L’abilitazione dovrebbe essere gratuita” - Studenti e precari in piazza, ieri 21 aprile a Roma, per protestare contro la nuova riforma per l’accesso all’insegnamento, che prevede Percorsi di formazione a pagamento.orizzontescuola

Disabilità, il Parco archeologico di Pompei entra nella rete di "Museo per tutti" - "Oggi celebriamo una tappa importante del percorso che il Parco archeologico di Pompei ha intrapreso, a partire dal 2016 con Pompei per Tutti, verso una nuova visione dell'accessibilità. In tale ...redattoresociale

Pompei inclusiva, ecco le guide per le persone fragili - Un altro tassello per implementare l'accessibilità e l'inclusione: il Parco Archeologico presenta le guide 'Museo per tutti' di Pompei, nate dalla collaborazione con l'équipe di 'Museo per tutti' dell ...ansa