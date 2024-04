Per Fallout 2 gli sceneggiatori hanno grandi progetti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 23 aprile 2024) SPOILER ALERT - questo articolo racconta molti dettagli della prima stagione di- Alle 9.30 del mattino, ora di Los Angeles, il giorno dopo cheè stata rinnovata per una seconda stagione da Prime Video, incontro su Zoom i co-showrunner Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet per parlare del finale e possibilmente anche di altro. Ovviamente sono, anzi siamo, entusiasti del rinnovo firmato e confermato qualcosa come 18 ore prima. Come poteva essere diversamente per l'adattamento per la tv del videogioco più zeitgeistizzato assieme a The Last of Us? «Mi sento come se fossimo in un'epoca televisiva in cui non si sa mai cosa succederà», dice Wagner, «Avevamo tante aspettative rispetto a possibili buone notizie. Quindi siamo molto contenti». Non abbiamo molto tempo per festeggiare. C'è un'altra stagione dida ...