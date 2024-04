Fallout - la serie TV manda in tilt anche i siti dedicati alle mod per i videogiochi

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 23 aprile 2024) La rinascita deididopo il successo dellaTV di Amazon Prime Video è testimoniata non solo dai numeri di vendita, mada elementi connessi. Un esempio è il traffico suimod, che stanno subendo difficoltà per numeri mai visti prima. Parliamo in particolare di Nexus Mods, che con un comunicato ha preso atto di alcuni rntamenti ai suoi servizi di download. Il tutto corrisponderebbe a un intervallo di tempo che è iniziato intorno al 12 aprile, quindi che può essere ascritto al rilascio dellaTV di. Il numero di download di mod per4, per fare un esempio, è salito da una media di 1,5 milioni di mod al giorno a una media di 7,5 ...