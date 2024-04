Patto stabilità - Conte | solo M5S contro nuovo patto U -non capisco

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr. (askanews) – “Oggi in Europa il M5S ha votatoildiche condanna l’Italia a tagli miliardari che colpiranno ogni anno sanità, diritti, investimenti, imprese, infrastrutture e crescita, per dare spazio a nuove manovre lacrime e sangue. Nonle scelte delle altre forze politiche italiane. Non mi capacito del perché il M5S sia rimastoa votareun accordo che taglia le gambe alla crescita dell’Europa e dell’Italia”. Lo ha scritto su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe. “Si torna all’austerità, si chiude la porta in faccia – ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio – al radicale cambiamento che avevamo avviato in Europa nel segno della solidarietà e della crescita con i ...