???????Patto di stabilità - il Centrodestra in Ue si astiene Scoppia il caso | Sfiducia nel ministro Giorgetti

17.10 Via libera definitivo dal Parlamento europeo alla riforma del Patto di Stabilità e crescita. La riforma è composta da tre diversi atti legislativi. Quasi tutti gli eurodeputati italiani si sono astenuti o hanno votato contro nella votazione ...

Se non fosse seria la situazione, ci sarebbe da ridere. Non a caso il commissario Ue, Paolo Gentiloni, si abbandona all’ironia. “Abbiamo unito la politica italiana….”, ha detto l’ex premier. Già, perché sulla riforma del Patto di stabilità e ...

Ue: Foti, 'astensione Patto stabilità Migliorarlo non è scandalo': Roma, 23 apr. " "Noi abbiamo sicuramente accettato un Patto di stabilità che abbiamo detto che va migliorato. E' una possibilità che c'è quella di vedere se può essere migliorato, non è cosa scandalosa, se leggo bene Gentiloni mi pare che dica più o meno ...