Passaporti a Firenze | tremila pronti in Questura - che nessuno va a ritirare Rischiano di essere annullati e distrutti

Firenze , 23 aprile 2024 - Oltre 3000 passaporti pronti per essere consegnati a Firenze ma che nessuno va a ritirare. Nonostante infatti i numerosi solleciti agli interessati (anche con sistemi tracciati, come ad esempio email) della Questura e dei commissariati della provincia, sulle scrivanie degli uffici amministrativi della polizia di stato fiorentina ci sono ancora ad oggi titoli di viaggio emessi addirittura 3 anni fa. 172 quelli ... (lanazione)

Qualora nella sezione “appuntamenti ordinari” dell’agenda online non fossero disponibili date compatibili con le proprie esigenze e si ha, effettivamente, la necessità di partire entro 30 giorni, sarà infatti possibile visualizzare sull’agenda Passaporti la sezione “appuntamenti prioritari” L'articolo Passaporti a Firenze: al via agenda online per prenotare appuntamenti prioritari proviene da Firenze Post. (firenzepost)