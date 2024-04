Firenze - 3mila passaporti pronti e mai ritirati | Quelli troppo vecchi verranno distrutti

(Di martedì 23 aprile 2024), 23 aprile 2024 - Oltre 3000per essere consegnati ama che nessuno va a ritirare. Nonostante infatti i numerosi solleciti agli interessati (anche con sistemi tracciati, come ad esempio email) della Questura e dei commissariati della provincia, sulle scrivanie degli uffici amministrativi della polizia di stato fiorentina ci sono ancora ad oggi titoli di viaggio emessi addirittura 3 anni fa. 172giacenti dal 2021, 410 dal 2022, 1239 dal 2023 e già 1347che i rispettivi titolari non hanno reclamato in questi primi mesi del 2024, nonostante anche i costi da quest’ultimi sostenuti nella fase istruttoria. L’Ufficiodella Divisione amministrativa e sociale della Questura edei commissariati ...

