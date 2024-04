Papa Francesco a Venezia - il programma ora per ora del 28 aprile | dall' eliporto alle 6 30 alla messa in piazza San Marco alle 11

Di solito il Papa fa notizia quando parla dei temi social i, politici, etici a cui i media sono sensibili. Probabilmente non farà notizia il suo bellissimo discorso di ieri, al Regina Coeli, in cui ha toccato un tema (una ferita: l'accettazione di ...

Mattarella scrive un Messaggio a Papa Francesco per il suo onomastico : “giungano fervidi auguri dal popolo italiano e miei personali” Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha inviato a Sua Santità Papa Francesco il seguente ...

Jolanda e Francesco Renga organizzano insieme una festa a sorpresa per Ambra Angiolini - Il 22 aprile Ambra Angiolini ha compiuto 47 anni. E questo per lei è stato un compleanno speciale. La figlia Jolanda, aiutata da papà Francesco Renga, ha organizzato per lei un doppio party. Prima una ...informazione

Papa Francesco incontra i vescovi calabresi - La Conferenza episcopale calabra, guidata dal presidente monsignor Fortunato Morrone, è stata ricevuta in Vaticano ...rainews

Libri: Roma, domani la presentazione del libro di Ignazio Ingrao, “cinque domande che agitano la Chiesa” - Dalle donne nella Chiesa alle riforme avviate, quali solo le prospettive della Chiesa di Francesco e i suoi interrogativi più urgenti Delle nuove sfide che attendono la Chiesa parla Ignazio Ingrao ne ...agensir