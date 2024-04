Panchina Milan - Carlo Pellegatti | ore decisive per il dopo Pioli E la società…

(Di martedì 23 aprile 2024), per il giornalistasono oreper il. E la società deve rendere conto di quanto successoil derby Altro boccone amaro. L’ennesimo derby perso contro l’Inter (e siamo a 6 di fila) ha fatto seguito all’eliminazione in Europa League per mano della Roma. Momentaccio in casa, con la squadra che è parsa sfiduciata e demotivata in queste ultime settimane. Diversi giocatori chiave sono mancati nei momenti decisivi e nelle partite che contano. E il cambio diin vista della prossima stagione è ormai inevitabile. Le strade di Stefanoe delsi divideranno tra poche settimaneun ciclo di cinque ...

Stefano Pioli , allenatore del Milan , non siederà più sulla Panchina rossonera, ma per il suo futuro Spunta una destinazione a sorpresa

