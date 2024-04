Panchina Milan - Pioli saluta? Spunta la destinazione impensabile in Italia

(Di martedì 23 aprile 2024) Stefano, allenatore del, non siederà più sullarossonera, ma per il suo futurounaa sorpresa

Milan, allenatore scartato: Ibrahimovic ha detto no - Il Milan ha aperto il casting per la Panchina, Pioli al capolinea: diversi nomi in ballo, per uno arriva il secco no di Ibrahimovic ...calciomercato

Milan - Adli: "Se la società vuole vincere dobbiamo avere una squadra forte" - Il derby perso 1-2 contro l'Inter davanti ai propri tifosi non è andato giù a Yacine Adli, sostituito nella ripresa da Stefano Pioli e infuriato per il finale di partita e di stagione del Milan. Il ce ...napolimagazine

Milan, chi dopo Pioli Ibra ha già scelto: "Un nome solo fatto a Cardinale" - Tempo di riflessioni in casa Milan all'indomani della sconfitta nel derby contro l'Inter. La stagione dei rossoneri non presenta più obiettivi e la dirigenza Milanista inizia a pensare al futuro. Con ...tuttosport