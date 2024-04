Otto intossicati - evacuato l' hotel Barberini a Roma

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 23 aprile 2024) AGI - Gli agenti del I Gruppo Centro Storico della polizia locale diCapitale sono intervenuti in via Rasella, al civico 3, per evacuare l'per presunte esalazioni tossiche: risultanole persone intossicate che hanno necessitato delle cure mediche del caso. Sul posto vigili del fuoco e personale della polizia locale, per la messa in sicurezza dell'area e la viabilità della zona. Via delle Quattro Fontane è stata chiusa da Piazzaa Via Rasella e via Rasella, da via delle Quattro Fontane a Via del Boccaccio. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, le esalazioni sarebbero riconducibili al cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della Spa al piano inferiore dell'albergo. Sono state fatte evacuare tutte le persone all'interno della struttura al ...