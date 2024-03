Monossido e incendi Locali inagibili otto gli intossicati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tragedia sfiorata nella notte tra sabato e domenica a Cavaria con Premezzo:persone sono rimaste intossicate daldi carbonio all’interno di un’abitazione di via Moncucco. L’allarme è scattato nella tarda serata, sul posto sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio – Gallarate e gli operatori del soccorso con le ambulanze. Secondo una prima ipotesi a sprigionare il gas tossico sarebbe stato un braciere lasciato acceso in uno spazio non adeguatamente areato. Fortunatamente prima che ilpotesse causare la perdita di sensi una tra le persone presenti, avvertito il pericolo e la sensazione di malessere, è riuscita a dare l’allarme. Evitato grazie alla tempestiva chiamata ai soccorsi il peggio. Una volta sul posto, il personale medico ha deciso per tutte il trasporto al pronto ...