Osimhen | Tifosi? Ho giocato in altri club - ma la passione che hanno i napoletani è fuori da questo mondo VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 23 aprile 2024) Victorsi è raccontato in un’intervista di Betsson.Sport pubblicata sul canale youtube del Napoli, dedicando belle parole aidel Napoli. Come descrivere idel Napoli? «Straordinari. Per me è assolutamente incredibile. Ormai sono nel calcio da 6-7 anni, e lo dico in ogni intervista quando mi chiedono deidel Napoli. Quando devo cercare una parola per descriverli resto senza parole perchè sono assolutamente travolgenti. È elettrizzante, non ho mai visto nulla di simile. Una città così grande che prende il calcio così seriamente e il modo in cui isupportano la squadra è veramente da non credere. Hoin, ma lache iper il ...