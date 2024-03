“Meglio per Osimhen e Kvara” | tifosi del Napoli infuriati | cos’è successo su DAZN

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 31 marzo 2024) Dopo la bruttissima sconfitta contro l’Atalanta l’umore deiazzurri è sotto terra: a peggiorare la situazione quanto accaduto negli studi di. La stagione delpuò ormai dirsi conclusa. Gli ormai ex campioni d’Italia, al mese di marzo, sono fuori da ogni lotta per gli obiettivi di inizio stagione. La sconfitta contro l’Atalanta maturata ieri alle 12:30 ha, di fatto, escluso ilda ogni discorso Champions League. Ora, ai ragazzi di Calzona, non resta che provare a conquistare l’Europa League o la Conference League. La prestazione offerta nella giornata di ieri, però, lascia ben poche speranze in vista del futuro. Futuro che per ilè sempre più incerto. Gli incassi della Champions League non ci saranno e il mercato estivo potrebbe risentirne. Inoltre, Aurelio De Laurentiis ...