Osimhen | Prima delle partite prego Ho un cuore buono anche se non lo vedono tutti VIDEO

(Di martedì 23 aprile 2024) Victorsi è raccontato in un’intervista di Betsson.Sport pubblicata sul canale youtube del Napoli. Victor descriviti con una parola. «Determinato, penso di essere quel tipo di persona che non si arrende mai, in qualsiasi circostanza mi trovo. Cerco sempre di impegnarmi al massimo raggiungere ciò che mi sono prefissato. In generale sono una persona gentile,se a volte complicata, cosa abbastanza normale nella vita. Posso dire che ho un, nonlo, e ci sta. Per questo mi ripeto sempre nella mia mente e raggiungo i miei obiettivi». Quali sono state le tue sensazioni lavolta che sei sceso in campo al Maradona? «Le prime emozioni risalgono non tanto allavolta che ho messo piede sul campo del Maradona ma ...