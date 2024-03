Dall’Atalanta all’Atalanta | Osimhen recupera e guida il Napoli | due mesi di fuoco prima del probabile addio

(Di sabato 30 marzo 2024) La settimana di preparazione, dopo gli impegni delle nazionali (Ct Calzona con la Slovacchia incluso), ha offerto labuona notizia ad unaffamato di punti: Victorto e sarà titolare contro l’Atalanta (sabato, ore 12:30). Dopo un affaticamento muscolare l’attaccante nigeriano è tornato a lavorare con il resto del gruppo mercoledì scorso e ha svolto quattro allenamenti con i compagni. Tre anni e mezzo fa – era il 17 ottobre 2020 –segnavail suo primo gol in Serie A con la maglia dele correva ad abbracciare Gennaro Gattuso. Da quel momento, il fuoriclasse delè finito sul tabellino dei marcatori altre sessanta volte. Più nel dettaglio,ha preso parte a cinque reti ...

