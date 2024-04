Osimhen esalta i tifosi del Napoli | Sono fuori dal mondo - capisco perché chi va via piange

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 23 aprile 2024) L’attaccante del, Victor, elogia l’incredibile passione deiazzurri, definendoli “dal” e comprendendo le lacrime di chi lascia la squadra. Victor, centravanti del, ha rilasciato un’intervista a Betsson Sport in cui ha espresso parole di grande elogio per ipartenopei. L’attaccante nigeriano, ormai al suo quarto anno in azzurro, si è detto ancora una volta impressionato dalla passione e dal calore del pubblico del Maradona. “Non ho mai visto nulla di simile”, ha dichiarato. “Come descriverli? Straordinari. Per meassolutamente incredibili.. Quando devo cercare una parola per descrivere idel, resto senza ...