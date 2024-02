Osimhen esaltato | “Immarcabile | irrefrenabile è un uragano”

Com'è stato il rendimento esterno della Fiorentina in questa stagione: E' una Fiorentina a caccia del bis, dopo il successo contro la Lazio, quella che sabato sera sarà ospite del Torino. La squadra di Vincenzo Italiano per ora ha avuto un rendimento altalenante in ...torinogranata

Osimhen, voti pazzeschi: "Con lui è un altro Napoli, immarcabile!": Grande protagonista a Reggio Emilia, Victor Osimhen si è portato a casa il pallone della partita vinta per 1-6 contro il Sassuolo ...tuttonapoli

Cds - Osimhen show, è una silente furia dopo la Coppa d'Africa: numeri da record: Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Victor Osimhen è una silente furia da quando è rientrato dalla Coppa d’Africa, sta lasciando parlare solo il campo: cinque gol in tre partite, ...tuttonapoli