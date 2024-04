Operaio morto stritolato a Cusago - un presidio per Hassan e per la sicurezza sul lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) Le indagini sono ancora in corso per chiarire ogni dettaglio sulla morte diMohamed Hamed Khalid, 23enne egizianovenerdì sera,da una macchina sminuzzatrice nella fabbrica Convertini di, specializzata nel trattamento dei rifiuti. Il ragazzo stava lavorando vicino al macchinario quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe cercato di tagliare un cordino che avvolgeva uno dei materiali destinati al compattatore. Forse il 23enne non si è accorto del nastro trasportatore in funzione che ha agganciato la sua gamba per poi trascinarlo dentro l’attrezzo per spezzettare i rifiuti, stritolando il corpo del giovane. “Una morte così è inaccettabile” commentano i sindacati Fp Cgil Milano, Fit Cisl, Uil Trasporti, Fiom-Cgil Milano, Fiadel, Uilm e Fim-Cisl Milano Metropoli. Le sigle hanno ...