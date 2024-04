Onu | Piano Ruanda pericoloso precedente

(Di martedì 23 aprile 2024) 19.10 Ilapprovato dal Parlamento britannico ha suscitato severe critiche da parte delle Nazioni Unite. La nuova legge "crea una livello globale", ha dichiarato l'Alto commissario per i diritti umani, Volker Turk. L'Alto commissario per i rifugiati, Filippo Grandi, afferma che la nuova legge "segna un ulteriore passo indietro rispetto alla lunga tradizione del Regno Unito" e che tutti i Paesi devono "rispettare i loro obblighi" nei confronti dei migranti.

