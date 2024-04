Ok Governo a regole su Ia | fino a 5 anni di carcere per chi froda

Il Governo sta per portare a termine un lungo processo di riforma della cosiddetta legge 104, che disciplina diversi provvedimenti in materia di Disabilità . I cambia menti erano cominciati nel 2021, quando il Parlamento aveva approvato una legge ...

La gazzarra politica che ne è scaturita non fa bene a nessuno, in particolare – come sempre – ai soggetti che ne sono più direttamente coinvolti. E cioè alle persone seguite dal Centro per la disforia/incongruenza di genere dell’ospedale di ...