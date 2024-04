Disabilità - cambia la legge 104 | le nuove regole approvate dal Governo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 20 aprile 2024) Ilsta per portare a termine un lungo processo di riforma della cosiddetta104, che disciplina diversi provvedimenti in materia di. Imenti erano cominciati nel 2021, quando il Parlamento aveva approvato unadelega per dare all’esecutivo il potere dire alcuni aspetti della norma che dovevano essere aggiornati. Il decreto è stato approvato dal Consiglio del ministri il 15 aprile e fornisce diversi importantimenti, tra cui una nuova definizione di, nuovi criteri per la valutazione di base, l’accomodamento ragionevole e la valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato per le persone disabili. Come ...