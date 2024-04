(Di martedì 23 aprile 2024) Via libera alla legge'intelligenza artificiale che, tra le altre cose, estende il regime di agevolazioniper gli impatriati anche a chi ha svolto all'estero un'attività di ricerca nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale. La norma, ha spiegato il sottosegretario per l'innovazione tecnologia Alessio Butti, è rivolta a chi rientra dagli Stati Uniti ma anche dagli altri Paesi europei.

Nel Consiglio dei Ministri riflettori accesi sull'IA e sui minori in affido. In precedenza si è svolta una riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica

Via libera alla legge sull'intelligenza artificiale che, tra le altre cose, estende il regime di agevolazioni fiscali per gli impatriati anche a chi ha svolto all'estero un'attività di ricerca nell'ambito delle tecnologie di intelligenza ...

Intelligenza artificiale, via libera Cdm: 1 miliardo di dotazione, nuova governance e nuovi reati - L'Italia che si candida a diventare il primo Paese europeo a legiferare sul tema Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl Intelligenza Artificiale, con l’Italia che si candida a diventare il prim ...adnkronos

Ok al ddl sull'Ia, sconti fiscali per i ricercatori che tornano - Via libera alla legge sull'intelligenza artificiale che, tra le altre cose, estende il regime di agevolazioni fiscali per gli impatriati anche a chi ha svolto all'estero un'attività di ricerca nell'am ...ansa

Ok Governo a regole su Ia: fino a 5 anni di carcere per chi froda - Roma, 23 apr. (askanews) - 'Chiunque cagiona danno ingiusto inviando, cedendo o diffondendo senza consenso immagini, video o voci falsificate ...notizie.tiscali