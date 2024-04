Butti - giorno molto important - siamo i primi per il ddl sull' IA

(Di martedì 23 aprile 2024) "Oggi è una giornatae perché il governo italiano è il primo governo a livello europeo che vota un disegno di legge'intelligenza artificiale dopo la votazione finale del parlamento europeo'Ai act". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri per l'Innovazione tecnologica, Alessio, a margine dell'evento Innovation by Ania. "Crediamo che sia un prodotto di buona qualità, è stato realizzato con la collaborazione di tutti gli stakeholder" (i portatori di interesse) e "soprattutto di tutti i ministeri che per la loro verticalità hanno contribuito", aggiungeparlando del provvedimento che presenta in cdm questo pomeriggio.

La quarta giornata di sfilate alla Milano Fashion Week inizia – sotto una pioggia scrosciante – al deposito Atm di via Messina, dove ha sfilato la magistrale collezione di debutto di Matteo Tamburini, il nuovo direttore creativo di Tod's . Quindi è la volta di un altro illustre debutto, quello di Walter Chiapponi (ironia della sorte uscente proprio da Tod's ) al timone di Blumarine .

