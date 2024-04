Nuovo Patto di Stabilità | cosa è - cosa cambia e come funziona il piano di 7 anni per ridurre debito e deficit

(Di martedì 23 aprile 2024) Ecco i pilastri deldiche prevede piani di 4, estendibili a 7, per risanare i conti e stabilisce nuovi paletti, con deroghe e norme transitorie. Si tratta...

17.10 Via libera definitivo dal Parlamento europeo alla riforma del Patto di Stabilità e crescita. La riforma è composta da tre diversi atti legislativi. Quasi tutti gli eurodeputati italiani si sono astenuti o hanno votato contro nella votazione ...

Se non fosse seria la situazione, ci sarebbe da ridere. Non a caso il commissario Ue, Paolo Gentiloni, si abbandona all’ironia. “Abbiamo unito la politica italiana….”, ha detto l’ex premier. Già, perché sulla riforma del Patto di stabilità e ...

Roma, 23 apr. (askanews) – “Oggi in Europa il M5S ha votato contro il patto di stabilità che condanna l’Italia a tagli miliardari che colpiranno ogni anno sanità, diritti, investimenti, imprese, infrastrutture e crescita, per dare spazio a nuove ...

